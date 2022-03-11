В Турции высказались о переговорах Путина и Зеленского: "Это произойдёт"

Официальный представитель лидера Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын оценил вероятность переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По мнению турецкого политика, главы государств смогут побеседовать в ближайшем будущем.

"Встреча возможна в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что это произойдёт", — сказал Калын, слова которого цитирует TRT Haber.

Также дипломат пообещал, что Анкара продолжит помогать решать конфликт между Россией и Украиной. Как отметил политик, только Путин способен остановить боевые действия. Его Калын назвал "человеком, который скажет последнее слово" по данной теме.

Ранее президент Турции сообщил о желании Зеленского встретиться с руководителем РФ. Диалог мировых лидеров может состояться в Стамбуле или Анкаре, отметил Эрдоган.

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