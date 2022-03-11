Официальный представитель лидера Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын оценил вероятность переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По мнению турецкого политика, главы государств смогут побеседовать в ближайшем будущем.
"Встреча возможна в ближайшем будущем. Есть основания полагать, что это произойдёт", — сказал Калын, слова которого цитирует TRT Haber.
Также дипломат пообещал, что Анкара продолжит помогать решать конфликт между Россией и Украиной. Как отметил политик, только Путин способен остановить боевые действия. Его Калын назвал "человеком, который скажет последнее слово" по данной теме.
Ранее президент Турции сообщил о желании Зеленского встретиться с руководителем РФ. Диалог мировых лидеров может состояться в Стамбуле или Анкаре, отметил Эрдоган.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.