В Кремле оценили идею Эрдогана посадить Путина и Зеленского за стол переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана организовать переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским в Турции.

В Кремле высоко оценили усилия Эрдогана по урегулированию конфликтной ситуации на Украине.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что РФ будет только благодарна, если Турция сможет повлиять на Киев и призвать руководство Украины соблюдать Минские соглашения, передаёт РИА Новости.

"Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнёры могут повлиять на украинцев, подвигнуть их на выполнение договорённостей и обязать, это можно будет только приветствовать", — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил в интервью Daily Sabah, что Путин и Зеленский могут решить все проблемы, возникшие между ними, на организованной в Турции площадке.

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