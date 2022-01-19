Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана организовать переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским в Турции.
В Кремле высоко оценили усилия Эрдогана по урегулированию конфликтной ситуации на Украине.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что РФ будет только благодарна, если Турция сможет повлиять на Киев и призвать руководство Украины соблюдать Минские соглашения, передаёт РИА Новости.
"Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнёры могут повлиять на украинцев, подвигнуть их на выполнение договорённостей и обязать, это можно будет только приветствовать", — сказал Песков.
Ранее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил в интервью Daily Sabah, что Путин и Зеленский могут решить все проблемы, возникшие между ними, на организованной в Турции площадке.
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