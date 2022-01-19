Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для устранения разногласий

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил на переговоры в Турцию президента РФ Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын, на площадке в Турции Путин и Зеленский смогут "устранить разногласия", возникшие между ними, передаёт издание Daily Sabah.

"Турция готова выступить в любой роли, чтобы снизить напряжённость между Россией и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с Путиным, так и с Зеленским. Он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они планируют встретиться и разобраться в проблемах и разногласиях", — сказал Калын.

Также официальный представитель турецкого лидера добавил, что вскоре Эрдоган совершит рабочую поездку на Украину и проведёт переговоры с Зеленским.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева провести саммит Россия – Украина – США, заявил, что в Кремле не до конца понимают, что именно планируется обсудить в таком формате.

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