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Автор Валентина Севрюгина

Турция: Зеленский хочет поговорить с Путиным в Стамбуле или в Анкаре

Мир

Турецкий президент Тайип Эрдоган сказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории Турции. Эти слова турецкого лидера передал его официальный представитель Ибрагим Калын, сообщает телеканал TRT Haber.

Уточняется, что речь идёт о встрече в Стамбуле или в Анкаре.

"Проведение такой встречи, безусловно, положительно скажется на ситуации. Как Турция мы готовы внести свой вклад", — заявил Ибрагим Калын.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна воздержится от санкций против России. Он уточнил, что наказывать РФ за спецоперацию на Украине в Турции не собираются.

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