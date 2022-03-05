Турецкий президент Тайип Эрдоган сказал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории Турции. Эти слова турецкого лидера передал его официальный представитель Ибрагим Калын, сообщает телеканал TRT Haber.
Уточняется, что речь идёт о встрече в Стамбуле или в Анкаре.
"Проведение такой встречи, безусловно, положительно скажется на ситуации. Как Турция мы готовы внести свой вклад", — заявил Ибрагим Калын.
Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна воздержится от санкций против России. Он уточнил, что наказывать РФ за спецоперацию на Украине в Турции не собираются.
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Внешний вид украинского президента и его, мягко говоря, необычная манера разговора во время последней пресс-конференции вызвали массу вопросов у тех, кто это смотрел.
Внешний вид украинского президента и его, мягко говоря, необычная манера разговора во время последней пресс-конференции вызвали массу вопросов у тех, кто это смотрел.