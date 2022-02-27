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Автор Екатерина Широкова

"Десвифтизация": какие банки РФ планируют оставить в системе SWIFT — Белый дом

Мир

Западные страны рассматривают возможность не исключать российские банки из SWIFT, которые обеспечивают платежи за поставки энергоносителей. Простыми словами, в системе могут остаться те регуляторы, которые перечисляют финансы за нефть и газ из России.

"Десвифтизация": какие банки РФ планируют оставить в системе SWIFT — Белый дом

Как заявил высокопоставленный представитель американской администрации, необходимо это для того, чтобы избежать энергокризис в Европе.

"По-умному подойти к отбору институтов для "десвифтизации". Мы знаем, через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков. Если мы выберем такой подход, то сможем просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят", — цитирует заявление Белого дома "Прайм".

Как передаёт СМИ, кроме того США рассматривают возможность ввести маркировку на тип платежа, чтобы при транзакции чётко определять, за какое топливо или сырьё переводят деньги российские банки.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление правительства ФРГ о том, что решение об отключении России от SWIFT принято сразу несколькими странами-участницами Евросоюза. Речь идёт о банках, на которые наложены санкции, но не исключено, что "при необходимости" этот список могут расширить.

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SWIFT и финансовая война США против РФ
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша газ россия
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