ЕС и США исключают российские банки из SWIFT

Представители Евросоюза, а также США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании приняли решение исключить из системы SWIFT банки России, на которые ранее были наложены санкции и, при необходимости, другие банки из РФ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта.

"Так, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT", — следует из сообщения.

Как отметил Хебештрайт, таким образом, эти кредитные учреждения должны быть отрезаны от международных финансовых потоков, что ограничит их глобальную деятельность.

Россияне будут испытывать трудности с переводами средств на зарубежные счета. Системы Visa и Mastercard начнут работать со сбоями даже при внутренних переводах.

Инвесторы при отключении от SWIFT начнут избавляться от российских бумаг, что серьёзно подкосит банки, частных инвесторов и весь фондовый рынок. Курс доллар и евро резко взлетит.

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