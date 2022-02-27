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Автор Денис Постольский

США спрогнозировали «срыв рубля в свободное падение»

Политика

Лишившись поддержки Банка РФ после замораживания его активов за рубежом, рубль "сорвётся в свободное падение", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя американской администрации.

США спрогнозировали «срыв рубля в свободное падение»

"У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты, и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвётся в свободное падение", — заявил представитель Белого дома.

Отмечается, что заморозка активов российского регулятора не является единственной мерой, которая может быть применена Вашингтоном и западными союзниками в отношении него.

Представитель администрации допустил другие шаги в отношении активов Центробанка. Они будут дорабатываться в ближайшие дни.

Напомним, представители Евросоюза, а также США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании приняли решение исключить из системы SWIFT банки России, на которые ранее были наложены санкции. Эти кредитные учреждения должны быть отрезаны от международных финансовых потоков, что ограничит их глобальную деятельность.

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ЖЁСТКИЕ САНКЦИИ ВВОДЯТ. ЧТО БУДЕТ С ДОЛЛАРОМ И РЫНКОМ В РОССИИ?
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
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