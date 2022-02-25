EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Силуанов уверил, что колебания курсов валют и котировок — временное явление

Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов успокоил граждан РФ и призвал не принимать поспешных решений, распоряжаясь сбережениями.

Силуанов уверил, что колебания курсов валют и котировок — временное явление

Антон Силуанов в рамках совещания в правительстве о текущей экономической ситуации объяснил, что нестабильность курсов валют и котировок на биржах РФ носят временный характер.

"Наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер", — цитирует РИА Новости слова Силуанова.

Он посоветовал гражданам РФ осознавать временный характер колебаний при распоряжении своими финансами и воздержаться от необдуманных поспешных решений.

Ранее Силуанов уверил, что риски финансовой устойчивости экономики России исключены.

Банк РФ для поддержки финансового сектора в условиях возросшей волатильности предусмотрел меры поддержки финансовых организаций.

Курс доллара США на сегодня составил 80,845 руб. в 19:00, что на 2,04 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня (на пике роста доллар локально превышал отметку 81 руб. впервые с 23 марта 2020 года). Евро к этому моменту стоил 91,5075 руб., подорожав на 2,06 рубля. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ЖЁСТКИЕ САНКЦИИ ВВОДЯТ. ЧТО БУДЕТ С ДОЛЛАРОМ И РЫНКОМ В РОССИИ?
Автор: Елена Былкина
Темы антон силуанов
Sberbank
Новости
Постпред РФ при ЕС рассказал о дальнейшей судьбе Зеленского
Силуанов уверил, что колебания курсов валют и котировок — временное явление
Глава ЛНР рассказал о положении украинских военных, сложивших оружие
Добронравов об отстранении РФ от "Евровидения": будем там в следующем году
Пушилин: украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены
Сенатор Климов про исключение РФ из Совета Европы: "Это пустопорожняя структура"
Докучаевск был обстрелян украинскими военными из системы "Град"
Армия России блокировала города Конотоп и Сумы на Украине
Минобороны РФ озвучило потери Украины после второго дня спецоперации
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Юрий Носовский "Киев будет либо американским, либо безлюдным": киевлян попросили с вещами на выход Юрий Носовский Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Политика. Новости и аналитика
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Последние материалы
Постпред РФ при ЕС рассказал о дальнейшей судьбе Зеленского
Силуанов уверил, что колебания курсов валют и котировок — временное явление
Глава ЛНР рассказал о положении украинских военных, сложивших оружие
Добронравов об отстранении РФ от "Евровидения": будем там в следующем году
Пушилин: украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены
Сенатор Климов про исключение РФ из Совета Европы: "Это пустопорожняя структура"
Докучаевск был обстрелян украинскими военными из системы "Град"
Армия России блокировала города Конотоп и Сумы на Украине
Минобороны РФ озвучило потери Украины после второго дня спецоперации
"Киев будет либо американским, либо безлюдным": киевлян попросили с вещами на выход
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников