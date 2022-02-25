Силуанов уверил, что колебания курсов валют и котировок — временное явление

Министр финансов России Антон Силуанов успокоил граждан РФ и призвал не принимать поспешных решений, распоряжаясь сбережениями.

Антон Силуанов в рамках совещания в правительстве о текущей экономической ситуации объяснил, что нестабильность курсов валют и котировок на биржах РФ носят временный характер.

"Наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер", — цитирует РИА Новости слова Силуанова.

Он посоветовал гражданам РФ осознавать временный характер колебаний при распоряжении своими финансами и воздержаться от необдуманных поспешных решений.

Ранее Силуанов уверил, что риски финансовой устойчивости экономики России исключены.

Банк РФ для поддержки финансового сектора в условиях возросшей волатильности предусмотрел меры поддержки финансовых организаций.

Курс доллара США на сегодня составил 80,845 руб. в 19:00, что на 2,04 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня (на пике роста доллар локально превышал отметку 81 руб. впервые с 23 марта 2020 года). Евро к этому моменту стоил 91,5075 руб., подорожав на 2,06 рубля.

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