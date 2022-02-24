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Автор Ольга Лебедева

Зеленский эмоционально обратился к россиянам

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. На этот раз не столько к украинцам, сколько к россиянам. Ролик появился в "Телеграм" сегодня ночью.

Зеленский эмоционально обратился к россиянам

В начале выступления Зеленский говорит по-украински, но быстро переходит на русский:

В своей эмоциональной речи глава Незалежной призвал предотвратить российское вторжение, которое, как он предупредил, может привести к десяткам тысяч смертей.

Зеленский рассказал о принятых на Украине и на международной арене решениях по поддержке обороноспособности страны. Обращаясь к российской общественности, президент Незалежной подчеркнул:

"Украина в ваших новостях и Украина в реальности — это две совершенно разные страны <…> украинцы не являются нацистами и не ненавидят русскую культуру.

Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим определить и построить нашу собственную историю. Мирную, спокойную, честную".

Зеленский поведал, что пытался позвонить Путину поздно вечером в среду, но российский лидер проигнорировал звонок, показав, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной.

"Правда в том, что мы должны остановиться, пока не стало слишком поздно, — говорит в видеоролике Зеленский. — И если российское руководство не хочет сидеть за столом с нами ради мира, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я бы очень хотел ответить на этот вопрос, но ответ зависит от вас, граждан Российской Федерации".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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