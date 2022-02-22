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Автор Ольга Лебедева

Зеленский рассказал, что будет делать в ответ на признание Донбасса Россией

Мир

Владимир Зеленский выступил с очередным телеобращением, отметив, что выполняет своё обещание, данное "вольному народу вольной Украины", "говорить часто и, главное, честно".

Зеленский рассказал, что будет делать в ответ на признание Донбасса Россией

В своей речи он призвал к мирным переговорам, всеобщей мобилизации и налоговым каникулам.

"Киев открыт для двусторонних и многосторонних переговоров по урегулированию нынешнего кризиса", — заявил Владимир Зеленский, объявив о комплексе мер в ответ на признание Россией двух самопровозглашенных республик Донбасса.

Украинский лидер отметил, что пока воздержится от всеобщей мобилизации. Вместо этого он приказал призвать оперативный резерв "на ограниченный период времени, чтобы повысить готовность украинской армии". В ближайшее время также пройдут учения сил "территориальной обороны”.

"Для нас нет альтернативы прекращению войны, — сказал Зеленский в телевизионном обращении во вторник вечером. — Я готов сделать это либо в двустороннем формате, либо с участием других лидеров. Инициатива, которая уже реализуется, будет включать постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Россию, а также Турцию и Германию".

"Срочно нужны деньги!"

Украинский президент особо отметил, что для поддержки военных стране нужна сильная экономика, и объявил о запуске "программы экономического патриотизма”.

Идея её в том, чтобы стимулировать производство и другие отрасли промышленности оставаться на территории Украины путем снижения налогов и сокращения проверок. Чтобы снизить цену на газ на заправке, Киев снизит налог на топливо.

"Наша цель-получить экономическую независимость, особенно в энергетике”, — сказал президент, который в среду встретится с представителями 50 крупнейших корпораций Украины, чтобы убедить их в необходимости "остаться на территории, охраняемой украинскими военными".

"Перестаньте грызться!"

Зеленский призвал все политические партии отказаться от своих амбиций "ради Украины” и присоединиться к правительству единства. Что это такое — не уточнил:

"Сегодня все политики и партии одного цвета — синего и желтого”, — сказал он, имея в виду цвета украинского флага.

Речь Зеленского прозвучала после того, как Россия в понедельник признала ЛДНР независимыми государствами.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина донбасс владимир зеленский
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