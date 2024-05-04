Учёные привязали оборудование к морским слонам в Антарктике: таким образом удалось узнать причину возникновения огромной полыньи

Исследования международной группы ученых в Антарктике показали, что полыньи в море Уэдделла формируются из-за взаимодействия океанских потоков, ветров и морского рельефа.
В 2016–2017 годах наблюдалось раннее таяние морского льда из-за перемешивания тепла и соли в верхних слоях океана, что привело к образованию полыньи через механизм экмановского переноса соли, сообщает Science.
Для сбора данных ученые использовали морских слонов с научным оборудованием на головах.
Это исследование важно для прогнозирования климатических изменений и защиты биоразнообразия в Антарктике.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.