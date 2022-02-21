В России признали независимость ДНР и ЛНР

Сегодня на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин поднял вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. Позже в обращении к гражданам страны глава государства заявил о признании их независимости.

Российский лидер также обратился к Федеральному собранию и попросил поддержать решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России с просьбой признать Донецкую Народную Республику как демократическое, правовое государство. С подобным обращением также выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Напомним, что депутаты Госдумы направили Владимиру Путину обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии полагают, что признание республик будет способствовать обеспечению защиты населения Донбасса от внешних угроз.

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