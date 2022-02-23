Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить ситуацию в Донбассе, но не получил ответ.
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45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.