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Автор Игорь Рябов

Зеленский предложил Путину поговорить, но не получил ответ

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить ситуацию в Донбассе, но не получил ответ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
украина владимир путин владимир зеленский
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