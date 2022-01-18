Уоллес: Великобритания вооружит Украину противотанковыми системами

В рамках нового пакета военной помощи Великобритания поставит Украине системы лёгкого противотанкового вооружения для увеличения её "оборонительных возможностей".

Об этом сообщил во время выступления в парламенте министр обороны Великобритании Бен Уоллес, добавив, что Лондон считает такую помощь своевременной, поскольку "десятки тысяч российских солдат дислоцированы вблизи украинских границ".

Главный британский военный чиновник заверил, что "никто не хочет конфликта" и что "украинцы не ищут конфронтации", при этом подчеркнул, что пригласил в Лондон своего российского коллегу Сергея Шойгу для конструктивного и "добросовестного решения" вопросов, связанных с проблемами взаимной безопасности.

"Позвольте мне пояснить: эта помощь предназначена для возможностей вооружений малой дальности и явно оборонительного характера. Эти системы не являются стратегическим оружием и не представляют никакой угрозы для России", — заявил Уоллес.

При этом он добавил, что его страна также отправит на Украину "небольшое количество" британских военнослужащих для оказания помощи украинцам в "начальной подготовке".

К слову, накануне Уоллес заявлял, что Лондон не решил, будет ли поддерживать Украину своими войсками в случае "нападения" России.

Напомним, не далее, как вчера, американские СМИ писали о том, что инструкторы Пентагона готовят украинских военных к ведению партизанской войны с Россией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.