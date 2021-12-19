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Лондон заявил о "маловероятной" подмоге для Украины в случае "вторжения"

Мир

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не решил, будет ли поддерживать Украину своими войсками в случае, если Россия "вторгнется" в Незалежную. По его словам, вообще маловероятно, что кто-то собирается это сделать.

Лондон заявил о "маловероятной" подмоге для Украины в случае "вторжения"

Как отметил министр, Киев так и не вошёл в НАТО, а значит, никто не гарантирует безопасность альянсу, даже если гипотетически произойдёт военный конфликт.

"Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем", — цитирует Уоллеса Spectator.

Кроме того, министр отметил, что Киев "в курсе" позиции Лондона.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что МИД Незалежной потребовал от стран Запада анонсировать санкции для Москвы в случае "вторжения" на Украину. По мнению Киева, это необходимо для того, чтобы российская сторона не считала "пустой болтовнёй" все заявления о мерах сдерживания "агрессии".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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