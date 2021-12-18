Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о мерах, которые предпримут в Минске в случае угрозы с Запада. Перекрытие транзита газа, о чём ранее говорил белорусский президент Александр Лукашенко, только одна из таких мер.
По словам Макея, если в Белоруссии почувствуют угрозу со стороны Североатлантического альянса, то на территории страны может быть размещено российское ядерное оружие. В интервью RT Arabic он заявил, что это один из возможных ответов.
Владимир Макей по сути повторил то, о чём ранее говорил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии заявлял, что ядерное оружие разместят в Белоруссии в том случае, если оно будет размещено в Польше.
Такая идея обсуждается — как вариант перебазирования американских ядерных боеприпасов из Германии в Польшу. Но какое-либо официальное обсуждение польскими властями отрицается.
Министр иностранных дел Белоруссии не исключил и перекрытия транзита российского газа через территорию страны. Макей назвал этот вариант одним из возможных ответов на санкции Запада. Однако глава МИД Белоруссии подчеркнул, что его страна стремится к сотрудничеству с другими государствами. Но будет отвечать на недружественные действия.
Президент Белоруссии неоднократно говорил о возможности перекрыть транзит газа. А в Москве, в свою очередь, неоднократно говорили, что надеются на отсутствие помех по выполнению своих обязательств по контрактам на поставки газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил об этом на этой неделе.
"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", — сказал Песков.
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