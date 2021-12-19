Кулеба потребовал от ЕС рассказать, как они будут отвечать на "агрессию" России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, что лидеры европейских стран и США анонсировали "антироссийские шаги", в случае если Москва "вторгнется" в Незалежную.

Как отметил Кулеба, санкции и конкретные шаги необходимо озвучить, потому что без подробностей Москва может усомниться в последствиях "агрессии" и военных действий на Украине.

"Западные официальные лица должны анонсировать, какие шаги они предпримут, если Россия начнёт крупное военное наступление на Украину. Иначе они будут думать, что мы просто "бла-бла-бла", — рассказал Кулеба The Washington Post.

Кроме того, глава МИДа заверил издание, что лидеры уже обсуждают конкретные действия против Москвы в случае "агрессии". И уточнил, что в неформальных беседах идёт разговор об отключении России от SWIFT. Как резюмировал Кулеба: "Это было бы здорово".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.