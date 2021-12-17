Украина рассчитывает получить от США миллиард долларов, заявил Кулеба

Дмитрий Кулеба, украинский министр иностранных дел, рассказал, в каком масштабе США оказывают финансовую поддержку Украине: уже было выделено более 460 миллионов долларов. Однако стало известно, что украинцы рассчитывают получить от американцев миллиард.

"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объём помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов. Но наша цель — 1 миллиард долларов поддержки остаётся неизменной, и мы уверенно к ней движемся", — передаёт РИА Новости слова министра.

Кулеба отметил, что США уже выделили более 460 миллионов, когда украинская сторона нуждалась в поддержке реформ в стране.

Ранее на Украине заявили, что США недостаточно поддерживают украинскую сторону в отношениях с Россией. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он считает, что США излишне осторожничают с РФ.

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