МИД Украины: Зеленский и Байден обсудят сдерживание России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден намерены обсудить дальнейшее сдерживание России.

"В настоящее время, когда мы видим явное отсутствие конструктивности с российской стороны, главным приоритетом является эффективная реализация всеобъемлющего пакета сдерживания для демотивации России от дальнейшей военной эскалации", — передаёт агентство Reuters слова Кулебы.

Он также сообщил о необходимости возвращения к переговорам в "нормандском формате", вопрос которого также планируют затронуть Зеленский и Байден во время предстоящего разговора.

Ранее в ОНН после телемоста президента России Владимира Путина с американским лидером призвали к мирному урегулированию конфликта внутри Украины и напомнили о важности выполнения Минских соглашений. В рамках прошедших переговоров главы двух стран обсудили вопрос растущего напряжения вокруг Украины.

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