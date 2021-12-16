На Украине обвинили США в недостаточной поддержке: нельзя осторожничать с РФ

На Украине заявили, что США недостаточно поддерживают украинскую сторону в отношениях с Россией. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Я в целом недоволен уровнем поддержки. Я считаю, что Соединённые Штаты очень осторожны в своём подходе. Они не заходят намного дальше того, что они считают необходимым", — передаёт Newsweek его слова.

Пристайко добавил, что Украина ценит ту помощь, которую американцы оказывали на протяжении многих лет. Однако следует вкладывать немного больше, заметил он. По мнению политика, сейчас Украина "может просто рухнуть у того барьера, который выставили перед НАТО и Евросоюзом".

Он также припомнил, что президент США Джо Байден отложил переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский немногословно оценил прошедшие переговоры между Путиным и Байденом. Он отозвался о них позитивно, однако остальное отказался комментировать, пока не поговорит с лидером США.

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