В Киеве заявили, что начали проверять бомбоубежища

На Украине продолжают готовиться к "нападению" России. В Киеве начинают проверять бомбоубежища и планируют провести учения с оповещением населения.

Об этом рассказал Андрей Крищенко, заместитель главы Киевской городской государственной администрации.

"Начнём с бомбоубежищ. Это старые, ещё советские конструкции, которые преимущественно были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на множество людей", — передаёт РИА Новости его слова.

Отмечается, что будет проводиться и работа с населением: жителям проведут инструктаж о том, как действовать, если будет дан сигнал тревоги.

"Через несколько недель уже будем включать сирены и будем проводить учёбу, чтобы люди без паники понимали, что делать", — добавил Крищенко.

Ранее президент России Владимир Путин назвал вопрос о "нападении" России на Украину провокационным, однако ответил на него. Он объяснил, что РФ ведёт миролюбивую внешнюю политику, но всегда готова обеспечить безопасность своих территорий.

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