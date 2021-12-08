Зеленский позитивно оценил переговоры Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский дал небольшой комментарий по переговорам российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые прошли накануне. Он оценил их позитивно.

Во время телемоста главы двух государств обсудили вопрос растущего напряжения вокруг Украины. Зеленский положительно отреагировал на прошедшую онлайн-встречу, однако прокомментировать подробно согласился только после разговора с Байденом.

"В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сообщил, что Зеленский и Байден планируют обсудить дальнейшую политику сдерживания России. Лидеры также коснутся вопроса возвращения к переговорам в "нормандском формате".

Pravda.Ru писала, что председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка обвинил США в использовании конфликта внутри Украины для давления на Россию и Евросоюз. Он также рассказал, что во время телемоста Путина и Байдена в адрес России звучали угрозы.

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