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Автор Ольга Лебедева

NYT: США готовят Украину к партизанской войне в духе Афганистана

Мир

Газета New York Times, близкая к американским демократам, сообщила, что администрация Байдена в настоящее время разрабатывает планы партизанской войны против России, "как только она вторгнется на Украину".

NYT: США готовят Украину к партизанской войне в духе Афганистана

"В случае если Украина вернётся в сферу влияния России после российского вмешательства, США планируют партизанскую и террористическую войну на её территории, — пишет издание со ссылкой на собственный источник "из внутренних кругов администрации Байдена и кругов безопасности США". — Соединённые Штаты планируют поддержать украинское восстание, если президент России Владимир Путин вторгнется на Украину".

NYT отмечает, что Байден и его команда "ещё не решили", как именно Соединённые Штаты будут вооружать повстанцев на Украине, которые должны будут вести партизанскую войну против "российской оккупационной":

"Но уже тот факт, что эта дискуссия происходит в самых верхних эшелонах власти в Вашингтоне, показывает, насколько близок мир к началу конфликта великих держав".

"Опыт есть"

Автор материала напоминает, что у Штатов ещё свежи воспоминания о собственном "неудачном опыте подавления восстаний в Афганистане", но "когда дело доходит до финансирования восстаний, дело выглядит уже совсем по-другому".

"Если Путин вторгнется на Украину с более крупными силами, США и НАТО значительно увеличат свою военную поддержку — разведывательную, киберпространственную, противотанковое и противовоздушное оружие, наступательные морские ракеты. И когда дело доходит до украинского восстания, Путин должен знать, что, даже сражаясь с восстаниями в течение двух десятилетий, мы знаем, как вооружать, обучать и снабжать партизан", — заявил в интервью таблоиду отставной морской адмирал Джеймс Ставридис, который некогда командовал войсками НАТО.

Адмирал, которого считают хорошо информированным и причастным к планированию, напомнил об" успешном " финансировании и поддержке афганских моджахедов, когда они вели партизанскую и террористическую войну против Советской армии и афганского социалистического правительства в течение десятилетия при американской поддержке.

По словам Ставридиса, на Украине США также планируют это в гораздо более широких масштабах:

"Масштабы военной поддержки на Украине сделали бы наши прежние усилия в Афганистане против Советского Союза ничтожными по сравнению с этим".

"Мы предупредили"

NYT сообщает также, что министр обороны Ллойд Остин и начальник Генерального штаба Марк Милли в недавних телефонных звонках предупредили своих российских коллег, что за быстрой победой России на Украине последует кровавое восстание, подобное тому, которое изгнало Советский Союз из Афганистана.

"В переговорах с союзниками высокопоставленные чиновники администрации Байдена также дали понять, что как ЦРУ (тайно), так и Пентагон (открыто) попытаются поддержать украинское восстание, — пишет таблоид. — Правительственные чиновники говорят, что эти планы могут также включать подготовку боевиков в близлежащих странах: в Польше, Румынии и Словакии. Оттуда их потом переправят на Украину.

Помимо материально-технической поддержки и вооружения, Соединённые Штаты и союзники по НАТО также могут предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище во время российских наступательных действий. Официальные лица заявили, что США почти наверняка поставят оружие".

К слову, напомним, о том, что американцы давно и, по слухам, успешно, готовят "украинских повстанцев" ранее Pravda.Ru уже рассказывала:

Yahoo: ЦРУ тайно тренирует спецназ Украины для нападения на Россию

А украинцам оно надо?

Сами же американские журналисты сомневаются: украинцы вообще готовы ли к восстанию и партизанской войне, которые могут затянуться на годы или даже десятилетия?

"Некоторые украинские эксперты ссылаются на пример Крыма, где не было вооружённого сопротивления. Кроме того, Путин может ограничить оккупацию восточными частями Украины, которые более пророссийски настроены", — резюмирует автор материала.

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