Экс-советник Пентагона по Евразии: США пора готовиться к войне с Россией

США должны быть готовы к войне с Россией, уверена экс-чиновник Пентагона, некогда числившаяся специалистом по России, Украине и Евразии.

Эвелин Фаркас, бывшая советником министра обороны США в 2012-2015 годах, опубликовала статью в журнале Defense One, в которой она утверждает, что неизбежное российское вторжение в Украину "более вероятно, чем нет”.

Экс-чиновник администрации Обамы настаивает на том, что дипломатические переговоры между Москвой и Вашингтоном фактически провалены и что США уже должны готовиться к войне с Россией. Она также призвала США создать "международную коалицию желающих сдержать президента России Владимира Путина".

По словам Фаркас, Россия не соблюдает международное право и "была ободрена недавними массовыми протестами в Казахстане":

"Всё это делает более вероятным, чем когда-либо, то, что Путин планирует вторгнуться в Украину. Если Россия снова одержит верх, — предупредила она, — мы застрянем в кризисе не только из-за Украины, но и из-за будущего мирового порядка далеко за пределами границ этой страны. Оставшись без контроля, Путин будет действовать быстро, захватит немного земли, закрепит свои завоевания и нацелится на следующее государство-сателлит в своей долгой игре по восстановлению всех границ, существовавших до 1991 года: сфера географического влияния, которую, как он считает, несправедливо была отнята у Великой России”.

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