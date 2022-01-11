Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник в Женеве предупредил своих американских коллег, что в будущем может быть возможен какой-либо военный ответ на размещение США передовых вооружений в Европе.

По его словам, если НАТО продолжит развертывание новых возможностей в области вооружений, "которые очень быстро развиваются в США”, российские военные могут ответить таким образом, что "неизбежно нанесет ущерб безопасности США и их европейских союзников".

Выступая на пресс-конференции после первого дня российско-американских переговоров о гарантиях безопасности в Женеве, Рябков сообщил, что не было достигнуто прогресса в отношении предложений России по ограничению расширения НАТО. Он сказал, что сейчас мяч на стороне НАТО, которое, по его словам, должно, наконец, сделать "реальный шаг” к нахождению точек соприкосновения с Россией.

"Мы призываем США продемонстрировать максимальную ответственность в этот момент. Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, не следует недооценивать”, — сказал Рябков, добавив, что были предприняты "значительные” усилия, чтобы убедить американцев в том, что "игра с огнем” не в их интересах.

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