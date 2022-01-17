Yahoo: ЦРУ тайно тренирует спецназ Украины для нападения на Россию

ЦРУ курирует секретную программу подготовки украинского спецназа.

Об этом сообщает Yahoo со ссылкой на нескольких экс-сотрудников военного ведомства и бывших сотрудников национальной безопасности США.

По данным издания, программа, которая реализуется на юге США, была начата в 2015 году, во время президентства Барака Обамы, и расширена при Дональде Трампе и Джо Байдене. Бывшие офицеры в разговоре также отметили, что военизированные формирования, работавшие с ЦРУ, начали посещать Восточную Украину в 2015 году для консультаций.

Сообщается, что учат украинских военных применению оружия, методам маскировки, наземной навигации, тактики "прикрытия и передвижения", разведке и по ряду других направлений.

Цели программы

Что касается целей обучения, источники Yahoo предоставили различную информацию об этом.

"Целью обучения […] было оказание помощи в сборе [данных] разведки", — сказал один из собеседников издания.

Другой заявил, что была проведена "конкретная подготовка навыков, которые повысили бы возможности украинских войск противостоять российским военным в случае возможного наступления Москвы".

Третий — что программа включала "тактические вещи", которые могут быть использованы как "наступательные, если русские вторгнутся на Украину".

При этом бывший сотрудник ЦРУ, знакомый с деталями программы, заявил, что цель — "обучить повстанцев" и научить украинских военных "убивать русских":

"Подготовленные военные должны были стать лидерами повстанцев в случае вторжения в Россию", — отметил бывший офицер американской разведки, добавив, что США обучали их восемь лет и "они очень хорошие бойцы".

Данная информация, однако, не была подтверждена Центральным разведывательным управлением. Пресс-секретарь Тэмми Торп подчеркнул, что заявления о подготовке повстанцев "просто ложны".

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