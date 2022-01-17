ЦРУ курирует секретную программу подготовки украинского спецназа.
Об этом сообщает Yahoo со ссылкой на нескольких экс-сотрудников военного ведомства и бывших сотрудников национальной безопасности США.
По данным издания, программа, которая реализуется на юге США, была начата в 2015 году, во время президентства Барака Обамы, и расширена при Дональде Трампе и Джо Байдене. Бывшие офицеры в разговоре также отметили, что военизированные формирования, работавшие с ЦРУ, начали посещать Восточную Украину в 2015 году для консультаций.
Сообщается, что учат украинских военных применению оружия, методам маскировки, наземной навигации, тактики "прикрытия и передвижения", разведке и по ряду других направлений.
Что касается целей обучения, источники Yahoo предоставили различную информацию об этом.
"Целью обучения […] было оказание помощи в сборе [данных] разведки", — сказал один из собеседников издания.
При этом бывший сотрудник ЦРУ, знакомый с деталями программы, заявил, что цель — "обучить повстанцев" и научить украинских военных "убивать русских":
"Подготовленные военные должны были стать лидерами повстанцев в случае вторжения в Россию", — отметил бывший офицер американской разведки, добавив, что США обучали их восемь лет и "они очень хорошие бойцы".
Данная информация, однако, не была подтверждена Центральным разведывательным управлением. Пресс-секретарь Тэмми Торп подчеркнул, что заявления о подготовке повстанцев "просто ложны".
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