NYT пугает мир готовностью России разместить ракеты "поближе к США"

Во время женевских переговоров по безопасности Россия намекнула на готовность — в случае "несговорчивости США — разместить свои системы ядерных вооружений в непосредственной близости от их границ.

Об этом в воскресном номере рассказала газета The New York Times, отметив, что "российские дипломаты опять настаивали на том, что на Украину вторгаться РФ не планирует, но готова разместить некие (какие именно — не уточняется — Прим. ред) системы вооружений в других (неуказанных) местах".

В связи с этим "намёком" NYT "вспомнила", как ещё в прошлом году президент России говорил о новой разработке — гиперзвуковой ракете морского базирования, подлётное время которой — пять минут.

Автор материала особо подчёркивает, что аналогичный прогноз сделали специалисты американской разведки и что, если Москва "всё же решится" разместить свои ракеты у берегов США, то в мире грянет кризис, аналогичный Карибскому.

Издание подчеркнуло, что в случае размещения этих ракет мир столкнется с возможностью повторения Карибского кризиса 1962 года.

К слову, сами себе Штаты "разрешают" ставить ракеты там, где считают нужным — 10 января, замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила о готовности "обсуждать вопросы размещения ракет в Европе", поскольку Вашингтон не связан более обязательствами в рамках ДРСМД, из которого они вышли.

Напомним, переговоры по безопасности проходили на минувшей недели в три этапа:

10 января Россия и США встречались в Женеве,

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО,

13 января в Вене прошли консультации в рамках ОБСЕ.

Поводом для всех этих встреч стал опубликованный МИД России проект международных договоров о гарантиях безопасности.

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