Обстановка у границы Белоруссии становится ещё более напряжённой и непредсказуемой, об этом сообщили в министерстве обороны республики.
"На сегодняшний день в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами — членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств военно-политическая обстановка у границ Республики Беларусь приобретает всё более напряжённый и сложно прогнозируемый характер", — передаёт РИА Новости слова помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова.
На польско-белорусской границе продолжаются беспорядки: мигранты проявляют агрессию и пытаются силой прорваться на территорию Польши.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину миграционного кризиса. Он заявил, что Евросоюз отказался строить лагеря для мигрантов, а затем ввёл санкции против Белоруссии. По его мнению, именно это и послужило обострению ситуации с беженцами на границе.
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