Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее

Обстановка у границы Белоруссии становится ещё более напряжённой и непредсказуемой, об этом сообщили в министерстве обороны республики.

"На сегодняшний день в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами — членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств военно-политическая обстановка у границ Республики Беларусь приобретает всё более напряжённый и сложно прогнозируемый характер", — передаёт РИА Новости слова помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова.

На польско-белорусской границе продолжаются беспорядки: мигранты проявляют агрессию и пытаются силой прорваться на территорию Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину миграционного кризиса. Он заявил, что Евросоюз отказался строить лагеря для мигрантов, а затем ввёл санкции против Белоруссии. По его мнению, именно это и послужило обострению ситуации с беженцами на границе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.