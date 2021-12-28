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Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее

Мир

Обстановка у границы Белоруссии становится ещё более напряжённой и непредсказуемой, об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее

"На сегодняшний день в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами — членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств военно-политическая обстановка у границ Республики Беларусь приобретает всё более напряжённый и сложно прогнозируемый характер", — передаёт РИА Новости слова помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова.

На польско-белорусской границе продолжаются беспорядки: мигранты проявляют агрессию и пытаются силой прорваться на территорию Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину миграционного кризиса. Он заявил, что Евросоюз отказался строить лагеря для мигрантов, а затем ввёл санкции против Белоруссии. По его мнению, именно это и послужило обострению ситуации с беженцами на границе.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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