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Погранстража Польши: мигранты не прекращают штурмовать границу и применяют силу

Мир

На польско-белорусской границе продолжаются беспорядки: мигранты проявляют агрессию и пытаются силой прорваться на территорию Польши. Только за сутки было остановлено 80 попыток незаконного пересечения границы.

Погранстража Польши: мигранты не прекращают штурмовать границу и применяют силу

О ситуации с мигрантами на совместной границе Польши и Белоруссии регулярно информирует Пограничная стража Польши в своём аккаунте в Twitter.

"На участках, охраняемых подразделениями Пограничной стражи Дубичах Церкевных и Черемше, многочисленные группы силовым путём форсировали границу", — написало ведомство.

К этой публикации приложено фото, на котором видно, как нелегалы повредили ограждение из колючей проволоки, бросив на него деревянный трап, чтобы они могли с помощью него перелезать на польскую сторону.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, если Польша примет решение закрыть границу, белорусская сторона прекратит транзит топлива, не обращая внимания на существующие контракты.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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