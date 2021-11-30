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Лукашенко: причиной миграционного кризиса стал отказ ЕС строить лагеря

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз отказался строить лагеря для мигрантов, а затем ввёл санкции против Белоруссии. По его мнению, именно это и стало причиной обострившейся ситуации с беженцами на польско-белорусской границе.

Лукашенко: причиной миграционного кризиса стал отказ ЕС строить лагеря

Президент Белоруссии рассказал, что с ЕС была договорённость о том, что нелегалов, которые прорвались в Европу через белорусскую территорию, забирали обратно и направляли в специальный лагерь для беженцев.

"Лагеря должны были они (ЕС) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать", — передаёт РИА Новости слова Лукашенко во время интервью.

Он сделал акцент на том, что это и послужило отправной точкой. Евросоюз нарушил соглашение и стал пресекать любые попытки переговоров по вопросу мигрантов.

Ранее Лукашенко сказал, что и. о. канцлера Германии Ангела Меркель не выполнила обещания по мигрантам, которые дала во время их телефонного разговора. Он также рассказал, как просил Евросоюз забрать мигрантов, но ответа не получил. Белорусский лидер сообщил о своём намерении требовать, чтобы Германия решила этот вопрос.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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