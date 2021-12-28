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В Раде пригрозили Кадырову судом и рассказали, почему Зеленский молчит

Мир

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, потому что до сих пор "опасается" российского политика.

В Раде пригрозили Кадырову судом и рассказали, почему Зеленский молчит

Как подчеркнул Гончаренко, Кадырова с его доводами могли бы "выслушать в Гааге".

"Чего вы лезете? Вам здесь не рады, но с радостью выслушают в Гааге. Кого-то по одной статье, кого-то по двум", — написал украинский депутат в своём Telegram-канале.

Кроме того, на личном блоге в YouTube Гончаренко пояснил, почему лидер Незалежной не стал отвечать главе Чечни на заявление о присоединении Украины.

"Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем… По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему ещё есть тот страх, он же там когда-то ещё и извинялся", — пояснил парламентарий.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление главы Чечни о том, что если "поступит приказ", то он сможет "присоединить Украину к России". Как отметил политик, он придумал несколько способов, как это сделать.

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Кадыров против Евромайдана
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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