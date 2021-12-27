EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Альфа-вариант COVID-19 научился блокировать иммунную систему
Германия пересмотрит правила продажи своего оружия
Талибы* закрыли избирком Афганистана за ненадобностью
У "омикрона" появились новые симптомы
В МЭР РФ объяснили, откуда взялись €290 млрд, которые ЕС якобы требует от России
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Следствие выступило за изменение меры пресечения блогеру Хованскому*
Песков: в Минских соглашениях нет "двойного дна"
Песков спрогнозировал новые волны COVID-19 в 2022 году

Кадыров: я могу присоединить Украину к России, если будет приказ

Политика

Рамзан Кадыров уверен, что антироссийская политика, проводимая властями Украины, в конце концов приведёт к тому, что страна будет присоединена к РФ.

Кадыров: я могу присоединить Украину к России, если будет приказ

Своим видением ситуации глава Чеченской республики поделился, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

"Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение. И я бы давно решил украинский вопрос, если бы было соответствующее поручение ", — сказал Кадыров.

По его словам, сделать он это может двумя способами:

  • либо присоединив к Украине Чечню,
  • либо просто забрав Украину.

"Я — пехота, готовая без проблем выполнить приказ, как только он поступит, потому что знаю: целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего", — заявил Рамзан Кадыров, добавив, что самолично принять "такое решение" он не может, поскольку "есть государственные договоренности".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Кадыров: я могу присоединить Украину к России, если будет приказ
Мария Захарова: Брюссель назвал цену своей глупости
От кого россияне получают денежные переводы будет отслеживать ЦБ
Альфа-вариант COVID-19 научился блокировать иммунную систему
Германия пересмотрит правила продажи своего оружия
Талибы* закрыли избирком Афганистана за ненадобностью
У "омикрона" появились новые симптомы
Путин подписал законопроект, объявляющий вне закона другого президента России
В МЭР РФ объяснили, откуда взялись €290 млрд, которые ЕС якобы требует от России
Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?..
Популярное
Мировая кооперация
ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО

ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.

ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
Дипломат США Волкер придумал, как "остановить вымогательство" России
Общество
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Ирина Шлионская Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?.. Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений Дмитрий Соколов Любовь Степушова ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Путин: ответ на отказ США по гарантиям безопасности может быть "самым разным"
Мир. Новости мира
Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
Мир. Новости мира
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников