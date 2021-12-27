Рамзан Кадыров уверен, что антироссийская политика, проводимая властями Украины, в конце концов приведёт к тому, что страна будет присоединена к РФ.
Своим видением ситуации глава Чеченской республики поделился, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.
"Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение. И я бы давно решил украинский вопрос, если бы было соответствующее поручение ", — сказал Кадыров.
По его словам, сделать он это может двумя способами:
"Я — пехота, готовая без проблем выполнить приказ, как только он поступит, потому что знаю: целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего", — заявил Рамзан Кадыров, добавив, что самолично принять "такое решение" он не может, поскольку "есть государственные договоренности".
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