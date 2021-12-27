В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины

Действия украинских властей в отношении РФ вызывают эмоциональную реакцию у многих россиян, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, комментируя Pravda.Ru слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности присоединения Украины к РФ в случае продолжения антироссийской политики.

"Кадыров выразил позицию, которая у него есть… Действия руководства Украины, президента Зеленского вызывает у многих здравомыслящих людей в России такую эмоциональную реакцию", — сказал депутат.

Он пояснил, что причиной подобной реакции россиян являются, в частности попытки украинских властей спровоцировать эскалацию конфликта между РФ и Западом.

"Они делают всё для того, чтобы спровоцировать военный конфликт между странами Запада и Россией", — заявил Луговой.

По мнению депутата, в случае если Киеву удастся добиться эскалации такого конфликта, России нужно будет привлечь к ответу руководство Украины.

"Если Зеленский спровоцирует подобного рода конфликт, мы должны создать прецедент", — подчеркнул парламентарий.

Ранее глава Чечни заявил журналистам, что Украину нужно присоединить к РФ в случае продолжения Киевом антироссийской политики.

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