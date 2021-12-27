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В Совфеде объяснили действия Киева по Донбассу желанием "потерять" его

Мир

Причиной нагнетания Киевом страстей вокруг Донбасса может быть желание избавиться от него на выгодных для украинских властей условиях, полагает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

В Совфеде объяснили действия Киева по Донбассу желанием "потерять" его

Он подчеркнул, что обстановка вокруг ЛДНР нагнетается при отсутствии каких-либо оснований для "российской агрессии".

"Похоже на то, что нам старательно "придумывают" такие основания, примерно по грузинскому сценарию 2008 года, поскольку Киев, уже де факто отказавшийся от минских соглашений, возможно, ищет способ "потерять" Донбасс", — цитирует сенатора РИА Новости.

Он пояснил, что потеря "мятежных регионов" вследствие "внешней агрессии" была бы выгодна украинским властям, поскольку она привела бы отношения РФ и Запада к уровню открытой конфронтации. При этом Украина как жертва получила бы возможность максимальной интеграции в НАТО и Евросоюз.

"Если разыгрывается именно такой сценарий, то это игра на грани фола, то есть — военного конфликта", — заявил Косачёв.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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