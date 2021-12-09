EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Генштаба Герасимов: более 95% установок для ядерных ракет готовы к пускам
Представители Хлебниковой о здоровье певицы: "Состояние стабилизировалось"
Экономист: новогодний стол в этом году обойдётся россиянам намного дороже
В Белоруссии сочли вбросом статью NYT о посадке самолёта с Протасевичем
Какая вода полезнее всего для здоровья: сырая, кипячёная или фильтрованная
В Генштабе РФ заявили, что США в Сирии мешают бороться с террористами
Тяжелобольной Данилко готовится к новогоднему концерту в Дубае
Студенты возмутились рекламной интеграцией "Альфа-банка" с Милохиным
Алкоголь подорожает: с 1 января повысятся закупочные цены на спиртное

Генштаб ВС РФ: силовые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

Мир

Попытки силового урегулирования в Донбассе будут пресечены, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Генштаб ВС РФ: силовые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

"Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", — цитирует РИА Новости заявление Герасимова на брифинге перед иностранными военными атташе.

Глава Генштаба напомнил заявления Киева о применении в Донбассе поставленных Украине США противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", а также об использовании ВСУ произведённых в Турции беспилотников "Байрактар". По словам Герасимова, поставки Западом военной техники побуждают Киев совершать резкие и опасные шаги, игнорируя Минские договорённости.

"В результате обостряется и без того накалённая обстановка на востоке этой страны", — отметил начальник Генштаба.

Информацию о подготовке РФ к вторжению на Украину Герасимов назвал ложной.

"Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", — подчеркнул глава Генштаба.

Перемещения российских войск, на которое обращают внимание в НАТО, Герасимов объяснил боевой подготовкой, отметив, что они осуществляются на территории страны и не требуют уведомления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зачем США нужна эскалация на границах России
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз
Новый удар: Хабенский потерял близкого человека
Эксперт связал заявления Кулебы об уступках РФ с отказом Запада воевать за Киев
Глава Генштаба Герасимов: более 95% установок для ядерных ракет готовы к пускам
Представители Хлебниковой о здоровье певицы: "Состояние стабилизировалось"
Экономист: новогодний стол в этом году обойдётся россиянам намного дороже
В Белоруссии сочли вбросом статью NYT о посадке самолёта с Протасевичем
Как улучшить систему здравоохранения в РФ: идеи от Дмитрия Давыдова
Сергей Волчков: мои поклонники носят одежду синего цвета
Какая вода полезнее всего для здоровья: сырая, кипячёная или фильтрованная
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Политика. Новости и аналитика
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции
Ирина Шлионская В основу сериала "Твин Пикс" легло реальное преступление Ирина Шлионская Василий Амирджанов Иеромонах обвинил Шойгу в оскорблении чувств верующих Василий Амирджанов Любовь Степушова Русским станет хуже с новым парламентом Киргизии Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Мир. Новости мира
"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Мир. Новости мира
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников