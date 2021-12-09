Генштаб ВС РФ: силовые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

Попытки силового урегулирования в Донбассе будут пресечены, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", — цитирует РИА Новости заявление Герасимова на брифинге перед иностранными военными атташе.

Глава Генштаба напомнил заявления Киева о применении в Донбассе поставленных Украине США противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", а также об использовании ВСУ произведённых в Турции беспилотников "Байрактар". По словам Герасимова, поставки Западом военной техники побуждают Киев совершать резкие и опасные шаги, игнорируя Минские договорённости.

"В результате обостряется и без того накалённая обстановка на востоке этой страны", — отметил начальник Генштаба.

Информацию о подготовке РФ к вторжению на Украину Герасимов назвал ложной.

"Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", — подчеркнул глава Генштаба.

Перемещения российских войск, на которое обращают внимание в НАТО, Герасимов объяснил боевой подготовкой, отметив, что они осуществляются на территории страны и не требуют уведомления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.