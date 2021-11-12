Блинкен: российские войска вблизи Украины беспокоят США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что власти США озабочены перемещениями российских войск рядом с украинской границей, и обвинил Россию в провокации.

В своём заявлении американский политик решил напомнить о происходящем в 2014 году, назвав действия российских войск в тот период на границе провокационными.

"Мы серьезно озабочены нерегулярными перемещениями, которые мы наблюдаем вблизи украинской границы. Я не могу говорить о намерениях со стороны России — мы не знаем их. Однако мы знаем, что в прошлом российские войска совершали провокации на границе с Украиной — и тогда они совершили вторжение", — передаёт агентство РИА Новости слова Блинкена.

Ранее глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Украина пляшет под дудку внешних сил. Он также отметил, что белорусская сторона настроена на дружбу, мир, согласие и не представляет угрозы для Украины, однако в ответ ждёт того же.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.