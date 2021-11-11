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Глава МИД Белоруссии: Украина пляшет под дудку внешних сил

Мир

В Белоруссии заявили о желании выстроить нормальные отношения с Украиной, однако считают, что пока она пляшет под дудку внешних сил.

Глава МИД Белоруссии: Украина пляшет под дудку внешних сил

Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он отметил, что белорусская сторона настроена на дружбу, мир, согласие и не представляет угрозы для Украины, однако в ответ ждёт того же.

"Пока мы лишь видим, что Украина пляшет под дудку, скажем, каких-то внешних сил. Возможно, они выполняют чей-то политический заказ", — передаёт РИА Новости его слова.

Макей добавил, что Украина иногда даже самостоятельно предпринимает действия антибелорусской направленности. Но, несмотря на это, Белоруссия заинтересована в дружеских отношениях, резюмировал он.

Ранее Глава МИД заявил о непричастности Белоруссии к миграционному кризису на границе с Польшей. Он заметил, что Минск не один раз обращался к Евросоюзу с просьбой о консультации по проблеме с мигрантами, однако во всех случаях белорусская сторона получала отказ.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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