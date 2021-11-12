Глава украинского МВД Денис Монастырский крайне обеспокоен ситуацией на границе с Белоруссией. Хотя там сейчас ничего экстраординарного не происходит.
Однако, видимо, на всякий случай, "для укрепления" на этот участок будут направлены почти девять тысяч сотрудников разных силовых ведомств.
А в последующем, как заявил во время поездки в Волынскую область Монастырский, там будут строить "интеллектуальную границу":
"Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд гривен. Эти средства будут выделены из бюджета".
Что такое "интеллектуальная граница" и почему её строительство такое дорогое, министр не объяснил. Как пишет ТГ-канал APnews, в МВД Украины расшифровать это словосочетание не смогли. Ну или не захотели.
К слову, сами пограничники сказали министру Монастырскому, что "на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Белоруссией нет". А ещё показали палаточный лагерь пограничных учений:
"Ну всё, можно выделять 17 млрд…" — иронизирует APnews.
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