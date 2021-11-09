В Польше считают, что Россия причастна к кризису на границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия причастна к миграционному кризису, который развернулся на границе с Белоруссией.

"Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве", — цитирует премьера РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не собиралась и не собирается нападать на Польшу. Он назвал миграционный кризис на белорусско-польской границе попыткой Евросоюза отвлечь внимание от своих собственных проблем.

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