Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия причастна к миграционному кризису, который развернулся на границе с Белоруссией.
"Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве", — цитирует премьера РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не собиралась и не собирается нападать на Польшу. Он назвал миграционный кризис на белорусско-польской границе попыткой Евросоюза отвлечь внимание от своих собственных проблем.
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