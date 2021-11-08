НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией

В Польше идут разговоры об использовании 4 статьи НАТО для решения миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Но НАТО Польше не поможет.

Поляки нагнетают обстановку на границе с Белоруссией

Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск предложил правительству задействовать статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает, что "стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон".

Правительство этого делать не спешит, вероятно, понимая бесперспективность.

Тем временем, погранслужба Белоруссии сообщила, что возле польско-белорусского пограничного перехода в Кузнице слышна стрельба, это там, где собрались около 2-х тысячи мигрантов, которые хотят перейти границу и уйти на запад.

Но Польша их не пропускает, нагнетая обстановку, что называется на пустом месте.

Как решился подобный конфликт между РФ и скандинавскими странами

Вспомним, что в 2015 году значительно возрос поток мигрантов, желающих получить статус беженца в Швеции, Норвегии и Финляндии, которые использовали для этого транзит через Россию,

Например, в 2015 году в страну из России в Норвегию с целью получения убежища прибыли 5440 человек, граждане 42 стран; из этого числа сирийцев — 1706 человек, афганцев — 1628 человек, иракцев — 403 человека, лиц без гражданства — 347 человек, пакистанцев — 300 человек, египтян — 285 человек.

По состоянию на 29 января 2016 года было обработано 1300 заявлений о предоставлении убежища в Норвегии, положительное решение принято по 5% заявлений.

Тогда, комментируя ситуацию, сложившуюся на российско-норвежской границе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам года заявил, что Москва договорилась с Осло о том, что стороны выработают алгоритм, "который позволит эту проблему решать в интересах и России, и Норвегии".

Тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев, после встречи в Финляндии со своим финским коллегой заметил, что российские власти не могут запретить желающим движение в соответствии с Европейской конвенции о правах человека и российской Конституцией.

Вот и весь ответ на вопрос о незаконности действий Белоруссии. Всё законно — в рамках международных и белорусских законов.

Вина полностью лежит на Варшаве

Очевидно, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на поляках, которые:

не хотят разделить вину за операции Запада по уничтожению Сирии, Ирака, Афганистана, несмотря на то, что активно в них участвовали. не хотят договариваться с Минском, режим которого они не признают. могут довести дело до столкновений с белорусской стороной и попытаются втянуть в конфликт НАТО. могут расстрелять толпу беженцев.

Помогать Польше — это бросать вызов международному сообществу

Польша по многим вопросам выглядит страной, не желающей жить в социуме себе подобных.

Недавно ЕС наложил на Варшаву штраф 1 млн евро каждый день за то, что она не привела свои законы о судах в соответствие с европейскими.

Евросоюз не раз указывал, что Польша должна принять беженцев. Об этом же заявляло и Агентство ООН по делам беженцев.

"Незаконное пересечение границы не освобождает государства от международных обязательств, касающихся права убежища", — подчеркнула представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гойер, 15 октября.

Тем не менее, польский парламент 14 октября проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что нелегально пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от полугода до трех лет.

Варшава, таким образом, нарушает международную Конвенцию о статусе беженцев 1951 года, в которой четко говорится, что лица, ищущие убежища, не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы.

Польша демонстративно разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

Поэтому Польше не окажет помощь ни НАТО, ни Европейский союз, если конфликт выйдет из-под контроля.

Надо пропускать беженцев, признавать президентом Лукашенко и идти с ним на переговоры. Если не знаешь, как делать, делай правильно, гласит хорошая поговорка.

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