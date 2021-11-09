Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не собиралась и не собирается нападать на Польшу. Он назвал миграционный кризис на белорусско-польской границе попыткой Евросоюза отвлечь внимание от своих собственных проблем.
По словам Лукашенко, внутри Польши, Литвы, Германии, Великобритании и Франции много собственных проблем.
"А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападёт завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу", — сказал Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.
Ранее лидеры России и Белоруссии обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.
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