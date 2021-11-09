Главы России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.
Владимир Путин и Александр Лукашенко также поговорили о жёстких действиях польской стороны по отношению к мигрантам.
Как сообщается на Официальном портале президента республики Беларусь Александра Лукашенко, тревогу у президентов вызывает то, что на границе появились регулярные войска Польши.
Лидеры договорились быть всегда на связи и развивать сотрудничество.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Он выразил надежду, что это не угрожает безопасности России.
А старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев не исключил, что Польша наложит санкции на РФ из-за наплыва мигрантов.
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