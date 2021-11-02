Иран заявил об отказе сотрудничать с США "по Афганистану"

Тегеран готов работать над проблемами Афганистана только в рамках программ ООН или совместно со странами региона, но не будет сотрудничать с США и другими “трансрегиональными” странами.

Такую позицию озвучил в интервью информационному агентству Mehr (MNA), официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, подчеркнув, что Иран отвергает любые попытки третьих сторон навязать стране “односторонний” механизм.

“Исламская Республика Иран всегда подчеркивала, что мы участвуем, поддерживаем и приветствуем любой региональный механизм, регулируемый без вмешательства межрегиональных стран”, - заявил Хатибзаде.

Напомним, на прошлой неделе в Тегеране состоялась вторая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран. В форуме принимали участие дипломаты из ближайших соседей Афганистана – России, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Выступая на мероприятии по видеосвязи, министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил призыв Москвы к странам региона отказаться от размещения войск США или НАТО после их вывода из Афганистана.

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