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Спецдоклад ООН: Иран казнит людей с "тревожной скоростью"

Мир

Независимый следователь ООН по правам человека в Иране заявил, что в стране в 2020 году к смертной казни были приговорены 250 человек. Из них по меньшей мере четверо — дети. Приговор приведён в исполнение в отношении 230 правонарушителей.

Спецдоклад ООН: Иран казнит людей с "тревожной скоростью"

По данным Джаваида Рехмана, среди казнённых было девять женщин и один ребёнок.

С докладом ознакомились в редакции AP.

"Иран продолжает применять смертную казнь с тревожной скоростью. В стране нет официальной статистики и отсутствует прозрачность в отношении казней, что означает, что эта практика ускользает от контроля, а значит, имеются серьёзные злоупотребления", — говорится в докладе Рехмана комитету по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН (цитата АР).

По данным Amnesty International, в прошлом году Иран "был главным палачом на Ближнем Востоке" — на его долю пришлось более половины из 493 казней в регионе. За ним следуют Египет, Ирак и Саудовская Аравия.

Ежегодные данные Amnesty не включают:

  • Китай, где казни, которые, как считается, исчисляются тысячами, классифицируются как государственная тайна;
  • ряд стран, пострадавших от военных конфликтов, таких как Сирия.

Общая ситуация с правами человека в Иране остается мрачной

Рехман особо подчеркнул, что основания, по которым в Иране выносятся смертные приговоры, "вызывают серьёзную озабоченность", поскольку в стране до сих пор для получения показаний применяются пытки.

"Помимо казней, общая ситуация с правами человека в Иране остается мрачной: там существует безнаказанность за серьёзные нарушения норм в области прав человека, в том числе за те, которые совершаются людьми, занимающими влиятельные должности и на самом высоком государственном уровне".

Эмиссар ООН напомнил, что новый президент Ирана Эбрахим Раиси в начале своей карьеры входил в так называемую группу смерти, решавшую, кто будет жить или будет казнён в ходе чистки, которая, по словам активистов, привела к убийству 5 тыс. человек в 1988 году.

Реман указал также на "другие факторы", способствующие безнаказанности:

"тревожный уровень запугивания или преследования тех, кто призывает к ответственности”, ссылаясь на большое число актов репрессий в отношении семей жертв, правозащитников, адвокатов и журналистов, которые добиваются справедливости.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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