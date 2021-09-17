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Автор Александр Шторм

В Россию может вернуться смертная казнь. Кому и за что

Общество

Вопрос о необходимости возвращения смертной казни в России озвучивается регулярно. К сожалению, поводов для этого в стране достаточно и выступают за такое решение очень разные люди.

В Россию может вернуться смертная казнь. Кому и за что

К примеру, кандидат в депутаты Госдумы, руководитель "Российской партии свободы и справедливости", журналист Максим Шевченко предложил ввести смертную казнь за измену Родине во время войны.

По его словам, преступников нужно казнить за умышленное убийство и за изнасилование.

"Я считаю, что смертная казнь должна быть за умышленное убийство, за умышленное, продуманное — естественно, доказанное — изнасилование. И за измену Родине во время войны", — приводит Telegram-канал "Сказано на Эхе" слова Шевченко.

Ранее за введение смертной казни выступил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он твёрдо придерживается позиции, что к высшей мере наказания необходимо приговаривать педофилов. Онищенко заявил, что они совершают преступление "страшнее, чем убийство".

О педофилах и смертной казни для них высказывались политики Ярослав Нилов и Светлана Бессараб. Сегодня и КПРФ выступает за отмену моратория на смертную казнь за насильственные преступления против детей. Как пояснил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в России за последние 30 лет, "в отличие от советского времени, многое совершенно поменялось с точки зрения морали, нравственности".

Афонин считает, что для глобального решения этой проблемы необходимо изменить систему воспитания в стране. А саму ситуацию нужно регулировать ужесточением ответственности за подобные преступления.

В Совфеде также высказались за ужесточение наказания за преступления против детей.

Сенатор Валерий Рязанский заявил, что за тяжкие преступления против детей нужно вводить пожизненное заключение без рассмотрения смягчающих обстоятельств, педофилов следует подвергать обязательной принудительной химической кастрации, чтобы обезопасить несовершеннолетних.

Напомним, тема вновь стала актуальной после жуткого убийства девочек в Кемеровской области. В Сети тут же подняли вопрос о неуместном и неадекватном гуманизме российского уголовного законодательства.

Любое наказание имеет своей целью изоляцию от общества опасных элементов. Ни о каком исправлении разговора в России не было никогда. В случае с кузбасским убийством преступник отсидел десять лет и вышел, чтобы насиловать и убивать детей. Понятно, что сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления необходимо увеличивать кратно. А для подобных случаев и нужно вернуть смертную казнь. Чтобы страна хоть немного поверила в справедливость.

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3 железных аргумента ПРОТИВ возвращения СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ярослав нилов максим шевченко валерий рязанский светлана бессараб геннадий онищенко
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