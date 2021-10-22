24 виновника лесных пожаров казнены в Сирии

В Сирии приведён в исполнение смертный приговор в отношении 24 человек, обвинённых в поджоге лесов в прошлом году.

Согласно материалам суда, в результате действий поджигателей погибли три человека и сгорели тысячи гектаров лесов в провинциях Латакия, Тартус и Хомс.

Об этом сообщило министерство юстиции страны:

"Казненные были обвинены в совершении террористических актов, которые привели к гибели людей и нанесению ущерба государственной инфраструктуре и государственной и частной собственности путем использования легковоспламеняющихся материалов, — говорится в заявлении министерства юстиции, распространенном государственными СМИ. — Еще одиннадцать человек были приговорены к пожизненным каторжным работам, четверо — к временным исправительным работам, а пятеро несовершеннолетних приговорены к тюремному заключению на срок от 10 до 20 лет по аналогичным обвинениям. Их личности не разглашались, и не было предоставлено никаких подробностей о том, где и как происходили казни". "Хотя казни являются обычным явлением в охваченной войной Сирии, число казненных в этот раз было больше, чем обычно", — отмечает Al Jazeera.

ДЛЯ СПРАВКИ

В прошлом году в Сирии было зарегистрировано 187 пожаров, затронувших 280 городов и деревень.

Огонь опустошил 13 000 гектаров сельскохозяйственных и 11 000 гектаров лесных угодий, а также повредил более 370 домов.