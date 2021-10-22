В Сирии приведён в исполнение смертный приговор в отношении 24 человек, обвинённых в поджоге лесов в прошлом году.
Согласно материалам суда, в результате действий поджигателей погибли три человека и сгорели тысячи гектаров лесов в провинциях Латакия, Тартус и Хомс.
Об этом сообщило министерство юстиции страны:
"Казненные были обвинены в совершении террористических актов, которые привели к гибели людей и нанесению ущерба государственной инфраструктуре и государственной и частной собственности путем использования легковоспламеняющихся материалов, — говорится в заявлении министерства юстиции, распространенном государственными СМИ. — Еще одиннадцать человек были приговорены к пожизненным каторжным работам, четверо — к временным исправительным работам, а пятеро несовершеннолетних приговорены к тюремному заключению на срок от 10 до 20 лет по аналогичным обвинениям.
Их личности не разглашались, и не было предоставлено никаких подробностей о том, где и как происходили казни".
"Хотя казни являются обычным явлением в охваченной войной Сирии, число казненных в этот раз было больше, чем обычно", — отмечает Al Jazeera.
ДЛЯ СПРАВКИ
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