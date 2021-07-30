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Пожары в Турции: справиться со стихией не получается, власти подозревают поджоги

Происшествия

Лесные пожары продолжают терзать Турцию: огонь всё ещё бушует вдоль ее южных берегов, угрожая курортным городам.

Пожары в Турции: справиться со стихией не получается, власти подозревают поджоги

По меньшей мере три человека уже погибли в огне, десятки домов были разрушены.

В четверг мощный пожар вспыхнул на окраине эгейского курортных городов Мармарис и Бодрум. Кадры с места происшествия показывают открытое пламя, бушующее в лесистых горах, возвышающихся над городами.

Пожары в Турции: справиться со стихией не получается, власти подозревают поджоги

По словам министра сельского хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, пожары вокруг города вызвали эвакуацию по меньшей мере одного отеля в этом районе.

Другое популярное туристическое направление, прибрежный город Манавгат, расположенный примерно в 75 км к востоку от курортного города Анталья, был сильно потрепан пламенем в течение последних пары дней. Усилия пожарных буквально разбиваются там о стену огня и дыма.

Хотя пламя не достигло центра города, часть окраин Манавгата была уничтожена огнем. Аэрофотосъемка с места происшествия показывает сгоревшие остовы, оставшиеся от жилых домов.

 

Бекир Пакдемирли сообщил, что "в Манавгатском аду погибло по меньшей мере три человека".

"За последние два дня в 17 из 81 провинции страны вспыхнуло в общей сложности 58 лесных пожаров, — написал Пакдемирли в своем твиттере. — По меньшей мере 38 из этих пожаров уже взяты под контроль”.

 

В то время как лесные пожары часто случаются в этом районе в летние месяцы, правительство Турции уверено, что по крайней мере некоторые из бушующих сейчас могут быть вызваны поджогами:

"Ответственные будут привлечены к ответственности за нападения, которые они совершили на нашу природу и леса, как можно скорее”, — написал в Twitter директор по коммуникациям президентства Фахреттин Алтун.

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Автор: Ольга Лебедева
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