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Пылающая Турция: пожар в Бодруме потушили, в Мармарисе — новые жертвы

Происшествия

В семи турецких провинциях бушуют двадцать лесных пожаров. Турецкие власти уже назвали ситуацию национальной катастрофой.

Пылающая Турция: пожар в Бодруме потушили, в Мармарисе — новые жертвы

Из-за аномальной жары в Турции заполыхали лесные пожары. Всего огнём охвачено семь провинций: Адана, Анталья, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла, Османие. В Мармарисе и Бодруме людей пришлось эвакуировать: огонь подступил слишком близко к жилым домам и отелям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти мобилизовали все имеющиеся возможности для сдерживания и тушения лесных пожаров.

"По данным представителей туроператоров и люксовых отелей Бодрума, пожар на горе в поселке Гюверджинлик, возникший днём 29 июля, потушен. Имущество, здания и территория отелей не пострадали, туристы возвращаются в свои отели. Жертв нет", — сообщила Ассоциация туроператоров России.

Не так хорошо обстоят дела в Мармарисе. Там увеличилось количество жертв пожаров.

"К сожалению, в Мармарисе мы потеряли ещё одного гражданина", — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Борьба с огнём продолжается ежеминутно. На данный момент в тушении задействованы 680 пожарных машин, 38 вертолётов и три самолёта. Стихии противостоят около четырёх тысяч человек, сообщает РИА Новости.

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Как спасти лес от пожара?
Автор: Людмила Черткова
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