Из-за турецких пожаров в Мармарисе и Бодруме эвакуируют людей

Турецкие пожары оказались в курортных городах Мармарис и Бодрум. Туристов и местных жителей эвакуируют. Об этом сообщает телеканал NTV.

Из-за мощных пожаров сначала эвакуировали людей в Мармарисе. Лес горит совсем рядом с домами и отелями. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли рассказал, что пять вертолётов, один самолёт и 30 пожарных машин сдерживают стихию в этом районе.

В Бодруме разгорелся самый новый пожар из текущих. Людей эвакуируют. В тушении участвуют подразделения ВМФ Турции.

Самый сильный за последние годы пожар начался из-за аномальной жары в регионе. В тушении участвуют три российских самолёта Бе-200. На сегодняшний день из-за стихии скончались три человека, 183 — пострадали от дыма.

Ранее министр туризма Турции Махмет Нури Эрсой заявил, что пожары отступают от отелей и домов. Политик сообщил:

"Поскольку вмешательство было произведено вовремя и с использованием большого количества оборудования, распространение огня в направлении побережья было предотвращено. Позже дороги в туристические районы были закрыты".

Также Махмет Нури Эрсой отметил неравнодушие туристического бизнеса. В отелях приготовили еду для пожарных.

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