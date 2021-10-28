Москва рекомендует соседям Афганистана не пускать к себе войска НАТО

Москва призвала страны Центральной Азии отказаться от любых планов размещения войск НАТО в регионе вокруг Афганистана после поспешного вывода возглавляемого США блока из Кабула и захвата города талибами*.

"Мы ещё раз просим соседние с Афганистаном страны предотвратить военное присутствие США и НАТО на их территории, поскольку они планируют перебраться туда в свете вывода войск из Афганистана", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Его слова стали как бы подтверждением сказанного ранее в интервью "Российской газете" заместителем секретаря Совбеза России Юрия Кокова о том, что США стремятся увеличить свое военное присутствие в регионе под предлогом проведения антитеррористических операций.

Напомним, что после вывода западных войск из страны в августе Россия усилила свое присутствие в регионе, проводя совместные учения с бывшими советскими республиками, такими как Узбекистан и Таджикистан, вдоль общей границы.

В то же время Москва позиционирует себя в качестве посредника в установлении мира в Центральной Азии, принимая у себя делегацию политических представителей движения "Талибан*". Несмотря на то, что группировка исламских боевиков официально числится террористической организацией и запрещена в России, официальные лица проводят с ними переговоры в рамках усилий по восстановлению региональной стабильности.

Во время встречи с посланниками талибов на прошлой неделе Лавров подчеркнул, что новое правительство де-факто должно использовать свою власть для предотвращения любой будущей нестабильности в регионе.

*организация, запрещённая в РФ